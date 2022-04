La chocolaterie Alex Olivier de Neuville-aux-Bois (Loiret) s’est engagée dans une démarche touristique en investissant 100 000 euros dans la création d’un parcours de visite. Des films, des vitrines et des panneaux explicatifs ont été aménagés au sein de l’usine de fabrication de chocolat. Ainsi, les visiteurs peuvent regarder le processus de fabrication des pâtes de fruits, découvrir les manipulations du cacao ou encore déguster des ingrédients.

Mise en place depuis 2021, l’initiative de l’entreprise vise à gagner en notoriété, grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. L’enseigne s’attend également à des retombées économiques, notamment à travers les visites payantes et la vente de gourmandises dans la boutique de l’usine. Son objectif est de recevoir 10 000 visiteurs par an.

Précisons que la création de ce type de parcours fait partie d’une approche innovante visant à développer l’offre touristique sur le territoire. Dans le département du Loiret, vingt-six entreprises proposent déjà des visites de leurs usines.