Loire : la dynamique de l’entreprise Boa Concept est relancée

Après une année 2020 marquée par la Covid-19 et une baisse significative de son chiffre d’affaires, le spécialiste ligérien des solutions intralogistiques automatisées, Boa Concept, refait surface avec un doublement de son carnet de commandes en 2021. Cette progression est en partie occasionnée par son entrée en Bourse (Euronext) en juin 2021 et par l’essor du e-commerce, un secteur dont il veut être un accélérateur via ses convoyeurs modulaires intelligents.