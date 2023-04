[Communiqué] Loire : la confiserie Les Bonbons de Julien est désormais renommée La Fabrique de Julien

La confiserie Les Bonbons de Julien, implantée à Bourg-Argental (Loire), est aujourd’hui connue sous le nom de La Fabrique de Julien. L’enseigne, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits comestibles, a dynamisé sa structure pour mieux refléter la polyvalence de ses produits qui, au fil des années, se diversifient. Outre la fabrication de bonbons, la société évolue également dans la création de chocolats et de pots de caramel à tartiner. Par ailleurs, elle entend conserver son savoir-faire historique qui lui a valu le label Maître Artisan, des certifications et de nombreuses médailles d’or, notamment aux Épicures de l’épicerie fine.

Outre ce changement d’identité, la société multiplie ses projets pour conforter son développement. Elle prévoit notamment d’investir des centaines de milliers d’euros dans les travaux d’extension de son entrepôt, de son atelier et de ses locaux actuels qui sont devenus exigus. Elle envisage aussi de recruter de nouveaux collaborateurs pour étoffer ses équipes dans le domaine du marketing et de la communication.