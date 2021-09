Logistique pour les usines et les entrepôts : TwinswHeel fait appel au savoir-faire d’OSE Engineering

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Avec l’exposition du e-commerce et le besoin d’automatiser les taches à faibles valeurs ajoutées, les besoins de robotique mobile sont de plus en plus forts. Ce besoin est très présent chez les grands acteurs de l’e-commerce en Europe, mais aussi depuis le début de la pandémie chez les ETI et les PME. Optimiser les flux dans les bâtiments, mais aussi entre les bâtiments est un enjeu complexe et primordial pour la compétitivité de nos entreprises.

Aussi, pour accompagner cette révolution, différents acteurs innovent et allient leurs compétences. C’est le cas de TwinswHeel, PME d'Occitanie, qui développe depuis 2016 une solution innovante pour répondre aux problématiques de livraison sur les sites industriels : des droïdes autonomes. Dans un souci de performance énergétique et opérationnelle mais aussi de sécurité, l’entreprise fait appel au savoir-faire d’OSE Engineering afin d’automatiser les choix de trajets et la gestion de la flotte de droïdes pour assurer les différentes missions de logistique.

Optimisation de flottes

À partir des requêtes de livraison des clients, le bureau d’étude ? spécialisé en ingénierie algorithmique, intelligence artificielle et calcul scientifique ? développe les algorithmes qui permettent de gérer la flotte sous contraintes multiples. « L’objectif est de faire en sorte de minimiser la consommation de la flotte, explique Mikaël Volut, Directeur Général. Les droïdes doivent faire les trajets les plus optimaux possibles en termes d’énergie, mais également en termes de performances, afin qu’un maximum de colis/palettes soient livrés par la flotte. » Choix du type et de la taille de robot, gestion de sa batterie et de la recharge… Tous ces aspects doivent être intégrés au processus.

Autre aspect crucial de l’expertise : il s’agit d’analyser et de définir les routes empruntées et ce, afin d’éviter des zones dites sensibles ? telles que les abords des zones temporairement dangereuses ou en travaux – sur des tranches horaires précises (zones et créneaux définis par les services d’intendance et patrimoine des entreprises).

C’est là toute la force d’OSE Engineering : exploiter les méthodes numériques et puissances de calculs disponibles afin d’ouvrir le champ des possibles et résoudre de telles problématiques industrielles, aussi complexes soient-elles.

Une solution durable et innovante

Aussi, grâce aux conseils opérationnels fournis par OSE Engineering, l’automatisation du service de logistique TwinswHeel devient possible. Actuellement, les droïdes TwinswHeel sont déployés sur des sites industriels comme Renault, Siemens, Nissan, SNCF, Framatome. Ces droïdes permettent de réaliser des tâches de logistique dans les bâtiments ou entre les bâtiments de ces très grands sites industriels. Les droïdes se déplacent en suivant les routes virtuelles à la vitesse maximale de 6 km/h et ont une autonomie d’environ 15 km entre deux recharges. TwinswHeel envisage d’étendre ces applications au cas de la logistique urbaine, notamment à Montpellier avec La Poste, STEF (leader européen transport produits frais) et SEV (livraison du dernier kilomètre). Le but de ces expérimentations est de tester des droïdes autonomes en hyper centre-ville qui ont pour mission le réapprovisionnement des magasins et bureaux de poste.

De nombreuses entreprises, grands groupes, ETI et PME sont très intéressées par les solutions de logistique autonome proposée par TwinswHeel qui intègrent les algorithmes d’OSE engineering. Cela leur permet de forts gains en terme financier grâce à des ROI inférieur à 18 mois, mais aussi en termes de réduction de la pénibilité au travail, de flexibilité des missions de logistique et de garantie du cadencement des taches.

Un premier aboutissement pour les partenaires qui partagent, en parallèle, une vision à plus long terme : « Nous allons développer pour TwinswHeel une plateforme d’application web pour gérer la flotte de droïdes, définir le colissage, détaille Mikaël Volut. Cette partie management de flotte et contrôle sécurité permettra d’élaborer un outil complet à disposition des clients. »

