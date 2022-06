LOA : une formule de leasing idéale pour rouler avec un véhicule neuf sans se ruiner !

Qu’est-ce que la location avec option d’achat, ou LOA ?

La LOA est une formule de leasing automobile qui, comme son nom l’indique, donne la possibilité de racheter la voiture aux termes du contrat. Ce dernier est établi pour une durée déterminée, généralement comprise entre 12 et 60 mois. Au cours de cette période, le locataire détenteur du véhicule doit verser un loyer mensuel au loueur, c’est-à-dire Autodiscount. Les montants des loyers sont définis à l’avance et le conducteur du véhicule en a donc l’usufruit. En revanche, pour devenir pleinement propriétaire de sa voiture, il lui faudra mettre un terme à son contrat de LOA et payer la valeur résiduelle de son véhicule. Celle-ci est définie dès le départ. Autrement dit, dès la souscription au contrat de LOA, le détenteur de la voiture sait précisément combien cela lui coûterait s’il décidait de l’acheter à un moment précis. De même, un kilométrage moyen annuel est contractuellement défini par les deux parties. En effet, il entre en compte dans le calcul des loyers et de la valeur résiduelle du véhicule.

À la fin du contrat de LOA, trois options s’offrent à l’automobiliste. Il peut :

Rendre son véhicule. Dans ce cas, celui-ci doit être en bon état et respecter le kilométrage défini initialement, sans quoi le locataire risque des pénalités.

Prolonger son contrat de location.

Lever l’option d’achat et décider de payer la valeur résiduelle du véhicule pour acquérir définitivement sa voiture.

Pourquoi est-ce intéressant d’acheter une voiture en LOA ?

Le principal avantage de la LOA réside dans sa flexibilité. Chaque contrat de leasing automobile est ainsi étudié au cas par cas :

La durée du contrat de LOA est ajustable selon les loyers souhaités, les véhicules choisis et les kilométrages parcourus.

Les mensualités sont évolutives selon la durée du contrat. Néanmoins, une fois que celui-ci est signé, elles sont fixes et connues d’avance.

Aucun apport personnel n’est obligatoire.

Des services additionnels peuvent être compris dans le contrat de LOA, comme des assurances ou l’entretien.

À la fin du contrat, le locataire n’a aucune obligation d’achat du véhicule.

Avec le contrat LOA d’Autodiscount, accédez à une large offre de véhicules récents. Roulez plus sereinement dans une voiture neuve et/ou parfaitement entretenue.

Enfin, définissez et gérez plus simplement vos frais automobiles : votre budget automobile mensuel est désormais connu d’avance !

