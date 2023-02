LivingPackets prend l’avion

Emballages Magazine s’est fait l’écho de The Box, une caisse en polypropylène pliable et retournable destinée au transport de produits à forte valeur ajoutée. Si les emballages retournables ne sont pas une nouveauté en soi, le contenant développé par LivingPackets se distingue par les multiples capteurs qu’il incorpore afin de tracer le colis en temps réel et lui permettre de sécuriser son contenu, en contrôlant, par exemple, les chocs qu’il subit ou la température et la pression à laquelle il est soumis.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]