LivingPackets change de braquet avec The Tablet

2022 est décidément bien l’année de la diversification pour LivingPackets. Après avoir lancé et industrialisé The Box, un emballage connecté aux multiples fonctions pour le marché de l’e-commerce, la start-up parisienne a en effet décliné son produit en version pliable, pour l’adapter aux documents, puis en version durcie pour les produits sensibles. La voilà qui s’attaque maintenant aux emballages tertiaires, mais seulement avec une partie de sa solution. Avec The Tablet, l’entreprise ne se servira en effet que de l’afficheur – et donc uniquement de « l’intelligence » embarquée – pour tracer et contrôler des emballages industriels, typiquement des palettes, des conteneurs de grandes dimensions, ou des caisses en bois. Comment ? En intégrant le module sur les parois de ces contenants.

Quatorze capteurs

Comme cela est déjà le cas pour The Box, cet outil permettra de suivre l’emballage dans le circuit logistique en temps réel et de contrôler son état en fonction de toute une série de paramètres comme les chutes, les chocs ou encore les variations de température et d’humidité grâce à ses quatorze capteurs intégrés. Les informations sont transmises par Bluetooth, 2G, 4G, 5G, Wi-Fi, NFC et UHF vers une plate-forme accessible en ligne. En mesure de résister à un choc de 5 joules, la tablette dispose d’un écran E-ink, capable d’afficher toute sorte d’étiquette logistique utilisée dans le circuit et d’un microprocesseur permettant de collecter et de traiter les données, y compris en grands volumes, en consommant peu d'énergie. LivingPackets vise tous les professionnels effectuant des envois avec des emballages spécifiques dans les domaines de l’art, de l’aéronautique ou encore de l’industrie.