Lithium issu du gaz de schiste, tension sur le cuivre… Patrick Pouyanné décrypte les enjeux métaux de TotalEnergies

«Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’avoir une très bonne expertise sur les matériaux», débute Patrick Pouyanné. Devant une assemblée de cadres dirigeants d’entreprises minières et métallurgiques et d’experts des matériaux, rassemblée lors du World Materials Forum – un événement annuel surnommé le « Davos des métaux critiques » qui s’est tenu les 6 et 7 juillet à Nancy (Meurthe-et-Moselle) – le PDG de TotalEnergies se montre modeste. Son entreprise a réalisé plus de 96% de ses bénéfices (record) dans les hydrocarbures en 2022 et n'est pas familière du monde de la mine. Sauf que «quand Total est devenu TotalEnergies, nous sommes passés du monde du pétrole et du gaz, qui est l’énergie du monde aujourd’hui et le sera pour assez longtemps, pour être un peu provocant, à un monde de matériaux», jugés indispensables pour construire une «entreprise d’électricité», opérant avec des panneaux solaires, des éoliennes et des batteries. «Nous aurons 22 à 23 gigawatts (GW) d’énergie renouvelable en capacité installée d’ici la fin de l’année», chiffre le dirigeant. Une «grosse machine» dont la construction met TotalEnergies face à «quelques questions pour l’approvisionnement en matériaux.»

Dans 1 MW d'éolien en mer, 15 tonnes de matériaux

