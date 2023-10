Lisi Automotive annonce la signature d'un partenariat stratégique avec ArcelorMittal

Dans les process de fabrication, de la conception à la finition, des composants de fixation innovants réalisés par Lisi Automotive, leader dans son domaine, Lisi Automotive et ArcelorMittal vont développer des composants et des systèmes d'assemblage innovants en utilisant des produits en acier XCarb® d’ArcelorMittal, de sources recyclées et renouvelables. A la clé : une réduction de manière significative des émissions de carbone associées à la fabrication des véhicules.