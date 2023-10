LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING (LAAM) : Fournisseur de grandes pièces complexes en FA métal

THALES ALENIA SPACE, AIRBUS, DASSAULT AVIATION, THALES ou encore SAFRAN : les clients de LISI AEROSPACE ADDITIVE MANUFACTURING sont des leaders sur leur marché. « Nous leur fournissons des pièces de vol en fabrication additive métal série, à géométrie complexe et/ou de grande dimension, sur lesquelles ils nous ont qualifiés notamment pour certains programmes porteurs (RAFALE) ou de l’aviation d’affaires » souligne Sébastien Eyrignoux, Ingénieur chargé d’affaires LAAM. Certaines sont fabriquées dans des matériaux spécifiques.

Du début à la fin

Depuis 2016, LAAM assure, sur place, aussi bien la co-conception en lien avec le client, le contrôle de la matière première avec un laboratoire intégré, la fabrication de brut, l’ensemble des post-traitements, et jusqu’à la livraison de pièces finies.

La PME de 25 salariés propose des moyens de fabrication et de finition de tout premier niveau. Elle a intégré une 2e machine XLINE 2000R à son parc de 8 machines L-PBF (Laser-Power Bed Fusion) l’an dernier, et une machine Solukon de dépoudrage vient également d’arriver.

Organisation agile

De nouveaux acteurs du New Space (microlanceurs et micro-satellites), fournisseurs aéronautiques de rang 2 ou 3 ou industriels de l’énergie, font appel à LAAM. « Nous accompagnons la qualification groupée de clients sur la FA, ce qui permet de démocratiser davantage le process. Nous avons également bâti de solides référentiels, comme avec l’ESA (Agence Spatiale Européenne), pour maintenir notre avance » précise Sébastien Eyrignoux. LAAM peut aussi intervenir en complément des usines de FA de ses clients, et proposer de la formation.

Alors que l’activité s’intensifie de nouveaux développements sont encore attendus : une dizaine de clients sont en train de qualifier LAAM pour la production de nouvelles pièces séries.

