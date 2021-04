LISI AEROSPACE Additive Manufacturing - En pleine ascension

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Malgré les turbulences générées par la crise, LISI AEROSPACE Additive Manufacturing (LAAM) poursuit sa spectaculaire ascension et maintient son cap : devenir leader européen de la production en série de pièces complexes de grandes dimensions pour l’aéronautique, le spatial, la défense et l’énergie.

Créée en 2016, l’entreprise de 22 personnes installée près de Bordeaux dispose d’un savoir-faire d’excellence et de plus de 50 ans d’expérience collective dans la technologie d’impression 3D métal sur lit de poudre. Après d’importants contrats avec AIRBUS (A350) et DASSAULT AVIATION (Falcon et Rafale), de nouveaux partenariats se concrétisent. « Nous travaillons sur de nouvelles préséries pour ces deux grands avionneurs et un contrat se dessine pour des pièces destinées à l’A320, se félicite Christophe Sarrazin, le DG de LAAM. Nous sommes toujours très présents sur le secteur spatial, avec une dizaine de pièces séries, notamment pour THALES ALENIA SPACE et pour ARIANE GROUP. »

Dotée d’un parc de huit machines de fusion, dont une X Line 2000R, offrant le plus gros volume d’impression du marché, l’entreprise intègre l’ensemble des moyens et des métiers permettant une offre globale, de la conception à la production de pièces finies.« Nous disposons d’un laboratoire métallurgique et dimensionnel in-situ qualifié par nos clients, permettant la maîtrise complète de nos procédés, de l’analyse des poudres aux essais sur pièces fi nies, garantissant ainsi une qualité conforme à l’attendu de ce marché exigeant, précise Christophe Sarrazin. Nous assurons le co-design en partenariat avec nos clients et nous utilisons activement la simulation pour tirer bénéfice de tous les avantages de la FA. De plus, nos méthodes d’industrialisation et de fabrication calquées sur le savoir-faire reconnu du groupe nous permettent de répondre aux nombreuses exigences de nos clients. » LAAM peut en effet s’appuyer sur l’expertise et les ressources de LISI AEROSPACE, spécialiste reconnu des composants de structures et des fixations aéronautiques.