Liquidation de la fonderie Sifa à Orléans, top 10 des investissements industriels en France... Les cinq articles les plus lus

1 - La fonderie Sifa d’Orléans rayée de la carte

Créée en 1936 à Orléans, la fonderie d'aluminium Sifa du groupe Alty Industry va disparaitre du pays automobile français. Le tribunal de commerce d’Orléans l’a liquidée, en autorisant une poursuite d’activité de trois mois, le temps de licencier les 78 salariés.

2 - Puces, batteries, hydrogène... Les dix plus grosses annonces d'investissements industriels en France en 2022

En 2022, L'Usine Nouvelle a recensé 240 annonces d'investissements pour la création et la modernisation d'usines, pour un montant global de plus de 22 milliards d'euros. L'année a été marquée par l'annonce du plus gros investissement industriel en France depuis des décennies : l'usine de puces de GlobalFoundries et STmicroelectronics à Grenoble.

3 - EDF reporte la mise en service de l'EPR de Flamanville et prolonge l'arrêt de deux réacteurs

EDF a fait savoir, vendredi 16 décembre 2022, que la mise en service de l’EPR de Flamanville (Manche) allait être retardée de six mois supplémentaires. Le chargement du combustible nucléaire est désormais prévu pour le premier trimestre 2024 au plus tôt. Et deux réacteurs nucléaires vont faire défaut plus longtemps que prévu cet hiver.

4 - Stellantis inaugure son site de production de motorisations électriques à Trémery, en Moselle

L’inauguration de l’usine de production de motorisations électriques Emotors le 19 décembre sur le site Stellantis de Trémery (Moselle) incarne la volonté du constructeur de maîtriser l’ensemble de la chaine de valeur.

5 - Les fabricants de batteries s'invitent dans les usines des constructeurs

Les industriels innovent pour réduire leurs besoins en foncier et optimiser l'implantation de leurs nouvelles usines. Exemple dans l'auto.