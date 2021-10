Linexos : Belooga Track : la data intelligence de terrain, au service de votre performance industrielle

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Que ce soit sur une chaîne de production automatisée ou sur un poste de travail, les arrêts de production existent et sont inévitables. Les maîtriser en conservant un historique détaillé est indispensable. Plusieurs raisons rendent l’analyse de ces données utile : ces arrêts peuvent expliquer une baisse de cadence, mais peuvent aussi mettre en valeur un dysfonctionnement matériel ou organisationnel.

Catégoriser les arrêts de production permet de faire le tri dans ce qui est planifié et ce qui ne l’est pas, comptabiliser les heures de maintenance totales, et agir pour améliorer l’existant. Pour répondre à ces besoins la société Linexos, expert en supervision informatique, a développé la solution Belooga Track.

Indicateurs clés

Cette solution innovante s’appuie sur les colonnes lumineuses Patlite, permettant ainsi de bénéficier de toute l’expérience de spécialistes dans le domaine. En plus des états machines transmis et affichés en temps réel, l’application Belooga Track permet de disposer de tous les indicateurs clés pour suivre et améliorer la production.

L’éditeur de la solution a fait le choix d’élargir les possibilités en intégrant des objets connectés (IoT) pour afficher des informations complémentaires comme la consommation d’énergie des machines, la température, et même la qualité de l’air du site de production. Quel que soit votre métier, vous pourrez générer des rapports synthétiques pour suivre avec précision les performances pour l’ensemble de vos sites de production, en incluant sur une même échelle de temps les données de comptage, les cumuls temps, et toutes les métriques spécifiques à vos machines.

Intégration rapide

Pour gagner encore en précision et en confort, il est également possible de connecter une tablette pour faire du déclaratif ou encore un lecteur code-barres dans le but de saisir des informations comme un ordre de fabrication, un badge opérateur, etc.

Disponible en mode SAAS ou OnPremise, la solution Belooga Track a été conçue pour s’adresser à tous types de sites de production, quelles qu’en soit la taille et la répartition géographique. L’intégration est rapide et non intrusive du fait qu’aucune programmation n’est nécessaire sur les machines de production lorsqu’elles sont déjà équipées de colonnes lumineuses toutes marques confondues.

Nouvelles fonctionnalités...

Commercialisée depuis un peu plus de deux ans, l’application a déjà été adoptée par de grands acteurs de l’industrie en France et en Europe.

Appuyée sur une roadmap de fonctionnalités prévue pour s’enrichir régulièrement, l’application Belooga Track promet des nouveautés pour bientôt : une fonctionnalité de maintenance prédictive basée sur un système d’apprentissage par machine, de même qu’un système d’alertes temps réel par SMS ou sur montres connectées.

