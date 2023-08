Lilly et Novo Nordisk engrangent avec leurs nouveaux médicaments contre le diabète et l'obésité

Les nouveaux médicaments de Lilly et Novo Nordisk indiqués en traitement du diabète ou de l’obésité représentent déjà des locomotives pour leurs laboratoires. Le tirzépatide de Lilly et le sémaglutide du laboratoire danois ont marqué les esprits lors de la présentation des résultats trimestriels. Deux molécules qui agissent au niveau du système digestif en favorisant la satiété. Une nouvelle façon de lutter contre le diabète de type 2 et de favoriser une perte de poids. Ces deux médicaments partagent aussi des similitudes dans leurs chiffres de ventes, à la croissance flatteuse.

Voir aussi notre article : Révolution en vue sur les traitements du diabète et de l’obésité ?

[...]