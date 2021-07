Liberty Steel avance prudemment dans la cession d’Ascoval et de Hayange

15 jours gratuits et sans engagement

Les salariés d’Ascoval (Nord) et de Liberty Rail à Hayange (Moselle) croisent les doigts. L’annonce faite le 1er juillet par le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, d’un accord de principe en vue de la cession de leurs sites au groupe Saarstahl, irait dans leur sens. Il y a dix jours, l’intersyndicale de Hayange avait appelé le gouvernement à préférer l’offre du sidérurgiste allemand à celles des deux autres candidats, ArcelorMittal et l’italien Beltrame.