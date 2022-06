Liaison ferroviaire Lyon-Turin, le gouvernement français sous la pression de l’Europe

Le gouvernement français s’était engagé à annoncer sa décision sur le tracé des accès au tunnel ferroviaire du Lyon-Turin le 31 mars au plus tard. La décision n’est toujours pas tombée, entre un ministre des Transport occupé à préparer sa reconversion et les élections. Trois mois plus tard, la Commission européenne commence à perdre patience et les Italiens ne comprennent pas, eux qui ont déjà bien avancé sur le projet. Or le temps est compté.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]