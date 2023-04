Lhyfe construit une nouvelle unité de production d'hydrogène vert en Haute-Garonne

Et de trois ! Après Bouin (Vendée), mis en service dès 2021 et le lancement des travaux de construction d'un second site de production à Buléon (Morbihan) en février 2023, la société nantaise Lhyfe, spécialisée dans la production et la fourniture d'hydrogène vert (issu d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable) pour la mobilité et l'industrie, donne le coup d'envoi du chantier d'un troisième site de production à Bessières (Haute-Garonne).

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]