LG compte investir 35 milliards d'euros dans sa transformation d’ici à 2030

LG Electronics, le vaisseau amiral du conglomérat sud-coréen LG en charge des activités électronique grand public, électroménager et composants électroniques, veut changer d’image et de dimension. Avec son plan stratégique 2030, dévoilé le 12 juillet 2023 par son directeur général William Cho, il compte investir 50 000 milliards de wons, l’équivalent de 35 milliards d'euros, dans sa transformation en une entreprise de « solutions de vie intelligentes ». L’ambition est de franchir le seuil symbolique de 100 000 milliards de wons (70 milliards d'euros) de chiffre d’affaires à l'horizon 2030, ce qui représente une augmentation de plus de 50 % par rapport à 2022.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]