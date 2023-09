LG Chem et le chinois Huayou s'allient dans les batteries LFP au Maroc

SEOUL (Reuters) - Le coréen LG Chem a annoncé dimanche un partenariat avec Youhan, filiale du chinois Huayou Group, pour construire ensemble une usine de composants de batteries de véhicules électriques au Maroc afin de diversifier leur portefeuille.

Le site, qui doit démarrer sa production en 2026, devrait produire chaque année 50.000 tonnes de matériaux de cathodes - un des principaux composants des batteries - pour la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), a ajouté LG Chem. Selon le groupe, cette capacité permettrait l'équipement de 500.000 véhicules électriques d'entrée de gamme.

Le géant coréen, connu pour sa production de cathodes pour la technologie plus haut de gamme nickel-manganèse-cobalt (NMC), entre ainsi pour la première fois sur le segment LFP. Cette technologie plus abordable devrait aider à répondre à la demande croissance pour des véhicules électriques plus petits et meilleur marché que l'essentiel de l'offre actuelle.

Le groupe coréen a ajouté que les cathodes produites au Maroc seront exportées vers l'Amérique du Nord et qu'elles seront éligibles aux subventions de l'IRA (Inflation Reduction Act) car le Royaume est lié aux Etats-Unis par un accord de libre échange.

LG Chem a également annoncé un autre investissement avec Huayou Cobalt cette fois pour construire une usine de transformation de lithium au Maroc, avec pour ambition de produire en masse d'ici 2025 avec une capacité annuelle de 52.000 tonnes de lithium.

(Gilles Guillaume pour la version française)