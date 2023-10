LFB Biomanufacturing engage 20 millions d’euros pour doubler sa capacité de protéines thérapeutiques par culture cellulaire à Alès

Développeur et producteur de protéines recombinantes et d'anticorps monoclonaux (à partir de culture cellulaire de mammifères) pour des clients des univers biotechs et pharmacie, l’alésien LFB Biomanufacturing va investir 20 millions d’euros pour doubler sa capacité de production d’ici à 2026. Cette opération reçoit un soutien de 6,7 millions d’euros de l’appel à projets Industrialisation et Capacités Santé 2030, opéré par Bpifrance dans le cadre de France 2030. Elle s’accompagnera de la création d’une cinquantaine de postes. L’effectif du site gardois passera de 75 aujourd’hui à 125, voire 130 salariés.

