Lewis Hamilton réalise le meilleur temps des qualifications à Silverstone

© Peter Cziborra Le Britannique apprécie ce circuit de Silverstone où il s'est déjà imposé à 7 reprises. /Photo prise le 16 juillet 2021/REUTERS/Peter Cziborra

Devant un public acquis à sa cause, Lewis Hamilton a signé vendredi le meilleur chrono des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne et s’élancera demain depuis la première position de la course sprint, qui déterminera l’ordre de la grille de départ pour la course de dimanche. Le pilote Mercedes a devancé son rival Max Verstappen (Red Bull). Valtteri Bottas (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) partiront depuis la deuxième ligne. Sergio Perez (Red Bull) s’est contenté du cinquième chrono. Comme en Autriche, le Britannique George Russell est parvenu à se qualifier pour la dernière partie de la séance avec sa modeste Williams et s’élancera en huitième position. L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) n’est pas parvenu à emmener sa monoplace en Q3 et partira onzième. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) a signé le douzième temps et devance son compatriote Esteban Ocon (Alpine). Les 20 pilotes du paddock disputeront demain une deuxième séance d’essais avant de s’élancer pour cette course sprint.