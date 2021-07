Lewis Hamilton réalise le meilleur chrono de la deuxième séance d'essais

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Leonhard Foeger Les séances de simulateur du Britannique semblent avoir payées cet après-midi. /Photo prise le 2 juillet 2021/REUTERS/Leonhard Foeger

Septième lors de la session matinale, Lewis Hamilton a remis les pendules à l’heure cet après-midi. Le Britannique a réalisé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres du GP d’Autriche. Le pilote Mercedes a devancé son coéquipier Valtteri Bottas. En tête lors de la première séance, Max Verstappen (Red Bull) complète le top 3 de cette deuxième session. Les pilotes Aston Martin, Lance Stroll et Sebastian Vettel finissent à la quatrième et à la cinquième place. Comme ce matin, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) devance son coéquipier Pierre Gasly. Le Français termine à la septième place, Esteban Ocon (Alpine) se classe douzième. Absent de la première séance, Fernando Alonso (Alpine) a signé le huitième chrono et confirme ses bonnes dispositions du moment. À l’aise ce matin, les Ferrari n’ont pas réussi cet après-midi à accrocher le top 10 (Carlos Sainz 13e, Charles Leclerc 16e). Les vingt pilotes disputeront demain une dernière séance d'essais avant de s'élancer pour les qualifications.