Levées de fonds record pour les start-up françaises, l'EPR de Flamanville à la peine : le Top/Flop de la semaine

Top : les start-up françaises suscitent l’intérêt des investisseurs

Selon une étude réalisée par EY, les start-up françaises ont réalisé une levée de fonds 8,4 milliards d’euros au premier semestre 2022. Par rapport à la même période en 2021, la hausse atteint 63%. Il s’agit d’un record pour les entreprises innovantes tricolores, ainsi que le plus fort taux de progression du continent européen . Les entreprises de logiciels et de services informatiques constituent celles qui ont suscité le plus d’intérêt de la part des investisseurs, devant les fintechs. En Europe, les levées de fonds allemandes n’ont atteint, sur la même période, que 6,3 milliards d’euros.

Flop : des difficultés supplémentaires à Flamanville