Levée de fonds record pour Verkor, un vaccin prometteur, Servier investit dans le Loiret… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Une levée de fonds à 2 milliards d’euros pour Verkor

La première tranche de financement de sa gigafactory de batteries à Dunkerque est désormais sécurisée. La start-up grenobloise Verkor a annoncé jeudi 14 septembre avoir bouclé un tour de table à 2 milliards d’euros. L’argent provient en partie d’une levée de dette auprès de la Banque européenne d'investissement, pour un montant de 600 millions d'euros, et de subventions publiques, de 650 millions d’euros émanant principalement de l’Etat français dans le cadre du plan «France 2030». Ont contribué également à ce tour de table la région Hauts-de-France, la communauté urbaine de Dunkerque et Renault.

The Exploration Company va livrer du fret à la station spatiale d’Axiom Space

C’est un contrat majeur pour The Exploration Company. La start-up franco-allemande livrera dès 2027 du fret à la future station spatiale privée d’Axiom Space grâce à son vaisseau spatial réutilisable Nyx. Avant cela, une première version réduite de cette capsule doit être envoyée dans l’espace au mois d’octobre. Un modèle plus imposant sera ensuite testé en 2024, avant la mise au point en 2026-2027 des engins finaux capables de s’appareiller aux stations spatiales. La jeune pousse souhaite proposer à terme des vols habités.

Les résultats prometteurs du vaccin anticancer d’Ose Immunotherapeutics

Publiés dans la revue «Annals of oncology» lundi 11 septembre, les résultats de l’essai clinique de phase 3 de la biotech nantaise Ose Immunotherapeutics pour son vaccin thérapeutique Tedopi sont très encourageants. Le produit a permis de diminuer de 41% le risque de décès des patients atteints de cancer du poumon avancé ou métastatique. Après un an de traitement, le taux de survie des patients était de 44,4% avec Tedopi contre 27,5% avec la chimiothérapie par docetaxel ou pemetrexed. Le vaccin-candidat a également provoqué moins d’effets secondaires significatifs que la chimiothérapie.

Servier va investir plus de 120 millions d’euros dans le Loiret

120 millions d’euros d’investissements et la création de 100 postes dans les cinq prochaines années. Voici la promesse du laboratoire Servier pour son usine de Gidy, dans le Loiret, qui avec ses 800 salariés constitue son plus grand site mondial. Ce projet a pour but de répondre à l’ambition stratégique du groupe vers l’oncologie. Les ventes de ce segment ne représentaient que 800 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022 sur un total de 4,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires. D’ici 2030, le groupe compte atteindre 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires... dans ce domaine seulement.

ReStalk va implanter en France son usine d'écoemballages issus de résidus agricoles

C’est près de Soissons, dans l'Aisne, que la société étasunienne ReStalk a choisi d’élire domicile. Elle va installer sur un terrain de 6 hectares son premier site industriel de transformation d'agro-résidus en fibres alternatives d’ici 2025, pour un investissement de 38 millions d’euros. A partir de paille récupérée dans un rayon de 100 kilomètres autour de son usine, l’entreprise produira de la pulpe de cellulose et des produits thermoformés. A la clé : la création de 40 postes directs et d’environ 50 emplois indirects.

Près de Nantes, Armor construit une usine de collecteurs de courant revêtus

Armor Battery Films va implanter à la Chevrolière, près de Nantes (Loire-Atlantique), un site industriel qui produira dès avril 2024 des collecteurs de courant revêtus pour les batteries automobiles. L’usine de 8 000 m² nécessitera un investissement de 35 millions d’euros soit le plus important jamais réalisé en une fois par le groupe Armor selon son PDG. Les collecteurs enduits permettront l’augmentation de la durée de vie des batteries de 20%, leur recharge deux fois plus rapide et une meilleure sécurisation.

La France est à la quatrième place mondiale de la RSE

Les entreprises tricolores peuvent se féliciter mais elles ne doivent pas non plus se reposer sur leurs lauriers. Elles ont atteint la quatrième place mondiale de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) selon une étude du médiateur des entreprises et d’EcoVadis publiée jeudi 7 septembre. Problème : depuis 2021, seuls 14% des sociétés françaises ont mis en place une analyse des risques RSE et, la performance RSE des grandes entreprises ralentit... elle a même stagné entre 2021 et 2022.