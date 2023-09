Less is More, la nouvelle marque d’hygiène corporelle qui réduit tout

© Less is more

À eux deux, Julie Garrigues et Friedemann Schmid cumulent plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie des cosmétiques. Coty et Guerlain pour la première, ancien responsable marketing de la division « consummer beauty » de Coty pour l'autre, après avoir travaillé pour L’Oréal et Beiersdorf. Mais après toutes ces années, leur constat est simple : « Le succès de l’industrie de la beauté repose en partie sur la cupidité, le gaspillage et la surenchère. »

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]