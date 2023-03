Lesieur plus engagé sur la RSE

Parmi les piliers de sa politique « ambitieuse » en matière de responsabilité sociétale (RSE), Lesieur met en bonne place la recyclabilité. Reprenant la parole après trois ans de discrétion, le leader français des huiles alimentaires veut montrer comment il accélère son engagement en faveur des transitions environnementale et alimentaire. Ainsi annonce-t-il que l’ensemble de ses flacons et bouteilles, en polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène haute densité (PEhd) pour l’essentiel, sont « à 100% en plastique recyclé et recyclable ».

