Les voix off pour optimiser votre stratégie de contenu

Qu’est-ce qu’une voix off ?

La voix off désigne la voix d’une personne qui prête sa voix à un support audiovisuel. Bon nombre de professionnels freelances sont spécialisés dans ce domaine. Ils sont considérés comme de véritables spécialistes de la diction et de la narration. Certains d’entre eux ont également la particularité de faire le doublage d’un film dans une autre langue. Quoi qu’il en soit, la voix off contribue grandement à joindre la parole au geste et à renforcer les émotions véhiculées dans une vidéo. Les freelances utilisant leur voix comme un outil professionnel disposent également de matériel de pointe, permettant une prise de son

optimale. En effet, pour obtenir une voix off de qualité, le choix du micro, la maîtrise d’outils de mixage numérique et l’acoustique de la pièce d’enregistrement sont des éléments très importants.

Quelles sont les sociétés susceptibles de faire appel à une voix off ?

Les raisons de faire appel à un spécialiste de la voix off peuvent être nombreuses. Il peut s’agir d’une demande faite par un chef d'entreprise souhaitant animer un support audiovisuel à vocation managériale. Il peut aussi s’agir de réaliser un film commercial, pour présenter un produit. De même, les agences de communication spécialisées dans l’événementiel sont nombreuses à utiliser ce service. Leur mission est alors de créer des films ou des annonces à vocation informative ou commerciale. La voix off est ensuite insérée dans une vidéo ou diffusée à la radio. Cette dernière constitue la base de leur outil marketing dont le but est avant tout de susciter l’engagement. Pour que le résultat attendu soit au rendez-vous, il est aussi essentiel de bien choisir sa voix off. Selon le support concerné, la voix ne sera pas la même. En effet, on ne recherchera pas le même timbre s’il s’agit du doublage d’un dessin animé ou s’il est question d’un thème historique… En matière de voix off, l’audio est au service du thème traité. De manière générale, la voix doit néanmoins être suffisamment douce et posée, tout en affichant un certain dynamisme afin de conserver toute l’attention du public. Elle ne doit donc pas être monotone et doit contribuer à rythmer le message.

Quel est l’intérêt d’utiliser une voix off ?

À notre époque, l’information circule très vite et les données que nous percevons chaque jour s’enchaînent à une vitesse fulgurante ! Les consommateurs, et en particulier les internautes, sont de plus en plus volatiles. Ils n’hésitent plus à passer d’une information à une autre. Ils sont en effet constamment sollicités par des messages nombreux et différents. Dans ce contexte, il est particulièrement difficile de sortir du lot, en captant leur attention et en gravant un message mémorable dans leur esprit. La voix off permet justement de contribuer à l’atteinte de cet objectif. Son but est de capter et de retenir l’intérêt de manière rapide et efficace ! L’adage dit communément qu’une « image vaut mille mots ». Cependant, l’image n’est pas toujours suffisante. Parfois, il en faut davantage pour stimuler les sens de votre cible. Voilà pourquoi il est souvent judicieux d’accompagner un film d’une narration. Qui plus est, certaines personnes sont plus sensibles aux images tandis que d’autres préfèrent simplement écouter les mots.

L’ajout d’une voix off permet donc d’élargir sa cible. Cela donne aussi la possibilité d’ajouter des informations complémentaires. La voix off apporte du contenu plus vivant et attractif à un support. Il s’agit d’un argumentaire additionnel qui se superpose aux autres informations visuelles et auditives. Sur le plan marketing et en termes de communication, la voix off est un précieux atout, qui permet de valoriser votre cible en l’interpellant et en lui donnant réellement l’impression que vous vous intéressez à elle.

Contenu proposé par Fiverr