Les voitures électriques devant les Diesel, Sanofi décarbone ses usines... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Les ventes européennes de voitures électriques dépassent les Diesel

L’électrique continue sa percée sur le marché européen : pour la première fois, les batteries dépassent le Diesel dans les ventes de voitures neuves particulières du mois de juin 2023. L'électrique se hisse à la troisième place avec une part de marché de 15,1%, contre 13,4% pour le Diesel, derrière l’essence et les hybrides électriques qui détiennent respectivement 36,3% et 24,3% des parts du marché. Depuis le début de l’année, 703 586 voitures électriques ont été vendues, soit +53,8% par rapport à la même période en 2022. Une progression portée en particulier par Tesla, qui a cassé ses prix. Et pour preuve, une électrique sur cinq vendue en Europe au premier semestre a été fabriquée par le groupe américain.

Sanofi investit un milliard d'euros pour décarboner ses usines

Le groupe Sanofi a annoncé vendredi 21 juillet qu'il investirait un milliard d'euros de 2023 à 2026 pour atteindre ses objectifs de décarbonation, tout en renforçant sa production de vaccins et de médicaments en France. La construction de sa future usine évolutive de Neuville-sur-Saône (Rhône), qui vise la certification LEED pour être quasi neutre en carbone dès son lancement en 2025, nécessitera à elle seule 490 millions d'euros. Le groupe mise notamment sur les panneaux solaires pour couvrir ses besoins en énergie.

Alstom va produire 100 locomotives pour le loueur Akiem

Alstom et Akiem ont signé lundi 17 juillet 2023 un contrat-cadre de 500 millions d’euros. La société de location de matériel roulant Akiem (ex filiale à parité de la SNCF et de l'allemand DWS) a commandé auprès du spécialiste du ferroviaire 100 locomotives Traxx Universal multi-systèmes, un modèle destiné aussi bien au fret qu’au transport de passagers, à consommation d’énergie optimisée et dont la vitesse atteint 160 km/h. L’assemblage des locomotives devrait avoir lieu sur le site Alstom de Kassel, en Allemagne, pour une livraison prévue entre 2025 et 2028.

Thales a raflé la mise pour le système Galileo de deuxième génération

Après avoir été sélectionné en 2021 pour fournir la moitié des satellites Galileo de deuxième génération (G2G), Thales et sa filiale spatiale ont obtenu de nouveaux contrats pour le compte de la Commission européenne. Grâce à son expertise à la fois dans les systèmes satellitaires et les solutions de cybersécurité, le groupe décroche plus de 360 millions d'euros avec deux commandes. La première porte sur la réalisation du segment sol de mission des satellites G2G et la seconde sur la cybersécurité du système Galileo.

Une subvention de 850 millions d'euros pour ArcelorMittal

La Commission européenne a autorisé jeudi 20 juillet les gouvernements français et allemand à accorder des aides à ArcelorMittal et à ThyssenKrupp pour leurs projets de décarbonation. Les deux aciéristes ont la volonté de réduire leurs émissions grâce à l’utilisation d’hydrogène, mais à condition d’en avoir les moyens. ArcelorMittal avait présenté début 2022 un plan d’investissement de 1,7 milliard pour ses sites de Fos-sur-mer (Bouches-du-Rhône) et de Dunkerque (Nord), dont la moitié du financement devait provenir d’aides publiques. Grâce au feu vert de Bruxelles, la France versera les 850 millions de subventions espérés par ArcelorMittal.

VT2i s’offre un plan d’investissement dans les Vosges

A Ramonchamp, dans les Vosges, le sous-traitant automobile VT2i (Vosges technologie innovation et industrie) récolte les fruits de dix années d’efforts pour préserver son savoir-faire, après la liquidation de l’entreprise en 2013 par son ancien actionnaire américain TRW, puis sa reprise par d’anciens salariés. Sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, l’autrichien Raufoss Technology, la PME engage cet été un plan de 22 millions d’euros d’investissement sur cinq ans, avec l’objectif d’aller au-delà de la fabrication de rotules de suspension.

Une nouvelle usine dans le Tarn pour Coprover

Le fabricant de vitrage Coprover, basé à Castres dans le Tarn, va bientôt déménager sur la commune voisine de Labruguière. Le chantier de construction d'un ensemble immobilier de 6 000 m² (dont 4 000 m² d'ateliers) a démarré sur un terrain de trois hectares. Pas moins de 10 millions d'euros seront investis dans l'opération, dont 6 millions pour le volet immobilier et 4 millions pour l'acquisition d'équipements et la mise en œuvre de nouveaux processus. La mise en service du nouveau site est attendue pour le premier trimestre 2024.