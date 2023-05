Les verriers O-I et Verallia s’engagent avec Citeo à fournir des emballages réemployables à grande échelle

L’américain O-I et le français Verallia, respectivement premier et troisième fabricants mondiaux d’emballages alimentaires et de boissons en verre, ont été retenus, mardi 9 mai, par Citeo dans le cadre du ReUse Day. L’événement, organisé à Paris par l’éco-organisme, a réuni industriels de l’agroalimentaire, distributeurs, opérateurs de solutions, experts, société civile et institutions publiques. Outre l’annonce du partenariat, la journée visait à fédérer tous les acteurs de l’économie circulaire des emballages favorables à un système opérationnel de réemploi, mutualisé et national. La lettre d’intention signée par les verriers, Jean Hornain, directeur général de Citeo, et Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, engagent les premiers à produire une gamme d’emballages conformes aux standards définis par l’éco-organisme.

Bonus d'éco-contribution dès le 1er janvier 2024

