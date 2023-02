Les verriers d'emballage peinent à répondre à toutes les demandes

La demande d’emballages en verre (alimentaire, boissons, beauté et pharma) a atteint un sommet au premier semestre 2022, indique la fédération des fabricants européens d’emballages en verre (Feve) dans un communiqué diffusé lundi 30 janvier. Comparé à la même période, un an plus tôt, le nombre de ventes a crû de 8,5% en unités. « Le taux de croissance est le plus élevé enregistré depuis le premier semestre 2016 », affirme l’association professionnelle qui précise que les ventes de contenants ont augmenté de 5,3 milliards d’unités ces sept dernières années. «L’industrie fait face à une croissance sans précédent de la demande du marché dans tous les segments en Europe», observe la Feve. Les industriels peinent toutefois à suivre.

