Les ventes Richemont augmentent au T3 grâce à la demande des touristes

Le propriétaire de Cartier et des montres IWC a enregistré des ventes de 5,4 milliards d'euros au cours des trois derniers mois de 2022, contre 4,98 milliards d'euros un an plus tôt.

Ce chiffre est toutefois inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 5,67 milliards d'euros.

Le trimestre a été porté par le Japon, où le chiffre d'affaires a augmenté de 30% grâce à des ventes domestiques "solides" et à un retour progressif du tourisme. La levée des restrictions liées au COVID-19 à la mi-octobre ainsi que la faiblesse du yen ont également aidé.

En Europe, les ventes de Richemont ont augmenté de 17% grâce à la forte demande locale et au retour des touristes, notamment du Moyen-Orient et des États-Unis, tandis que la région Asie-Pacifique a vu ses ventes chuter de 7% en raison de la baisse des ventes en Chine, à Hong Kong et à Macao.

"L'augmentation massive des cas de Covid a eu un impact négatif sur le trafic des clients et, en raison de l'indisponibilité du personnel, a conduit à une réduction des heures d'ouverture des boutiques ou à des fermetures temporaires des points de vente en Chine continentale, entraînant une baisse des ventes de 24% au cours de la période sous revue", a déclaré Richemont.

(Reportage John Revill, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)