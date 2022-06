Les ventes du marché automobile européen ne redécollent toujours pas en mai

Covid-19, pénurie de puces, guerre en Ukraine. Trois crises successives ont plongé le marché automobile dans le marasme et l'empêchent encore aujourd'hui de se redresser. Si les constructeurs parviennent à dégager des bénéfices en augmentant leurs prix, les ventes restent au plus bas, révèle l'Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) ce jeudi 16 juin. Au total, 948 149 voitures neuves particulières ont été immatriculées en mai au sein de l'Union européenne, du Royaume-Uni et des États membres de l'Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège et Suisse). Ces chiffres représentent une baisse de 12,5% par rapport au mois de mai 2021 et constituent un résultat cohérent avec les cinq premiers mois de l'année 2022, puisque le recul sur un an atteint 12,9% pour la période janvier-mai.

