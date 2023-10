Les ventes de voitures électriques battent un nouveau record en France en septembre 2023

Elles représentent désormais près d’un cinquième des ventes de véhicules particuliers. Les voitures 100% électriques, au mois de septembre, ont compté pour 19% des livraisons dans l’Hexagone, au nombre de 156 304 (+10,75% sur un an). Un record alors qu’elles représentaient 16% des ventes un an plus tôt et 13% sur l’ensemble de l’année 2022. L’américain Tesla a dopé ces résultats en vendant 5 557 véhicules en France, soit 60,47% de plus qu’il y a un an. Sa Model Y occupe la huitième place des véhicules les plus vendus dans l’Hexagone depuis janvier. Le constructeur occupe aujourd’hui 3,55% des parts de marché contre 2,45 auparavant dépassant ainsi les marques historiques telles que BMW (3,14%), Ford (3,09%) ou encore le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes (3,24%).

