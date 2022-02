Les ventes de vins s'envolent, pas celles des voitures neuves : le Top/Flop de la semaine

Top : les exportations de vins et de spiritueux au plus haut

Selon la Fédération des exportations de vins et spiritueux de France (FEVS), les exportations ont atteint un niveau historique de 15,5 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 28% par rapport à 2020. Des chiffres qui dépassent de 11% le niveau de 2019, avant l'apparition de la pandémie de Covid-19. En volume, les exportations de l'année dernière ont augmenté dans une moindre mesure, atteignant 203 millions de caisses de 12 bouteilles, soit une hausse de 11% par rapport à 2020 et de 4% par rapport à 2019.

Flop : le marché auto européen toujours en berne

Les immatriculations de voitures neuves particulières dans l’Union européenne ont atteint un nouveau creux en janvier, selon les chiffres de l’Association des constructeurs européens d’automobile (ACEA). Les ventes se sont contractées de 6% en janvier 2022 par rapport à janvier 2021, avec 682 596 unités vendues seulement au sein de l'UE. La baisse n’est que de 2,4% si on élargit la focale à des pays hors UE (Royaume-Uni, Norvège, Islande et Suisse). Dans le détail, Volkswagen et Stellantis font la course en tête sur l’ensemble des pays européens comptabilisés mais sont en recul, tandis que Renault stagne et que les japonais Hyundai et Toyota progressent.