Les ventes de véhicules neufs en Europe progressent pour le sixième mois consécutif

Les ventes de véhicules neufs sur le continent européen remontent au mois de janvier selon l’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) qui a publié ses chiffres mardi 21 février. Les immatriculations ont augmenté de 11,3% dans l'Union européenne par rapport à janvier 2022 avec 760 041 voitures écoulées, ce qui représente le sixième mois de hausse. Si l'on ajoute les résultats du Royaume-Uni, et des États membres de l'Association européenne de libre-échange (Efta, qui comprend l'Islande, la Norvège et la Suisse), 911 064 véhicules ont été vendus contre 822 423 l’année précédente, soit une hausse de 10,7%. Toutefois, l’ACEA nuance ce résultat en soulignant que les immatriculations des véhicules neufs avaient atteint un niveau historiquement bas au mois de janvier 2022 avec un recul de 6% dans l’Union européenne et de 2,4% en incluant le Royaume-Uni et l’Efta. Cela s’expliquait par l’importante pénurie de semi-conducteurs.

