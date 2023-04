Les ventes de véhicules électriques dans le monde vont s’envoler en 2023, selon les prévisions de l'AIE

Une «croissance explosive». Dans son rapport annuel sur les perspectives mondiales du marché du véhicule électrique publié mercredi 26 avril, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) confirme que l’électrification du parc automobile est bel et bien enclenchée et prévoit une nouvelle envolée des ventes de voitures électriques pour 2023, dans un marché «de plus en plus compétitif». Après plus de 10 millions de véhicules écoulés sur le marché mondial en 2022, «les ventes devraient bondir de 35%» en 2023 en comparaison à 2022 «pour atteindre 14 millions» de nouveaux véhicules électriques vendus sur l'année, prédit l’institution basée à Paris.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]