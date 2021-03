Les ventes de téléviseurs en 2020 à leur plus haut niveau en huit ans

C’est l’une des énigmes de la crise du Covid-19. Au départ, l’impact sur le marché des téléviseurs était attendu comme négatif. En avril 2020, le cabinet Omdia prévoyait une baisse de 8,7% des ventes en 2020 par rapport à 2019. Au final, le marché aura une croissance certes modeste, mais positive, de 1,1%, à 225,4 millions de téléviseurs. C’est même le meilleur résultat enregistré depuis 2013, souligne Omdia.

Plus de temps à domicile

« Les consommateurs étaient enfermés chez eux pendant de longues périodes de confinement, rappelle à L’Usine Nouvelle Paul Gray, analyste chez Omdia. En conséquence, le divertissement à domicile était beaucoup plus précieux pour eux et ils ne dépensaient plus seulement dans l’achat de téléviseurs, mais aussi de services tels qu'Amazon Prime et Netflix. Avec moins de déplacements pour le travail et les loisirs, ils avaient plus temps à écouler en divertissement à domicile et d'argent à dépenser. Personnellement, je n'ai pas fait le plein de ma voiture pendant trois mois ! »

La situation reste toutefois contrastée selon les régions. L’Amérique du Nord a connu la croissance la plus forte, à 22,1%. Elle est suivie par le Japon (+11,2%), le Moyen-Orient - Afrique (+5,6%), l’Europe de l’Est (+4,5%) et l’Europe de l’Ouest (+2,9%). La Chine a été en revanche en baisse de 10,8%, l’Asie-Océanie de 10,1% et l’Amérique latine de 1,3%.

Hausse des prix des écrans LCD

« La Chine et la région Asie-Pacifique ont fortement chuté, principalement en raison de la hausse des prix des composants et de l'apparition de certaines pénuries, explique Paul Gray. La Chine avait stimulé la demande ces dernières années par des promotions. Cela n'a pas été possible en 2020 à cause de la hausse des prix des écrans LCD. Ils ont flambé de 60 à 100% par rapport à la fin 2019. Les marques chinoises ont également détourné des composants rares vers des régions jugées plus rentables. »

Les coréens Samsung et LG maintiennent leurs places de numéro un et numéro deux du marché. Mais les constructeurs chinois, qui ont pris le dessus en 2019, confortent leur avance en portant leur part du marché mondial à 34,4% en 2020, devant les coréens (33,4%) et les japonais (10,5%). Cinq chinois trônent dans le Top 10 mondial : TCL, Hisense, Xiaomi, Skyworth et TPV Technology.

Le Top 10 mondial des vendeurs de téléviseurs (source : Omdia)