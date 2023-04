Les ventes de téléviseurs avancés succombent au marasme

Les téléviseurs avancés, qui formaient jusqu’ici un segment de marché porteur, sont rattrapés par la morosité des marchés d’électronique grand public. Selon les chiffres de Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats, les ventes mondiales ont dévissé en 2022 de 10% en volume, à 21,6 millions d’unités, et de 3% en valeur à 26,4 milliards de dollars. Une contre-performance qui s’explique par le contrecoup du boom des ventes lors de la période du Covid en 2020 et 2021, ainsi que par la baisse du pouvoir d’achat, et la montée de l’inflation, sur fond de dégradation du contexte économique général.

DSCC définit les téléviseurs avancés comme les postes munis d’un écran Oled ou d’un écran LCD amélioré par un rétroéclairage aux points quantiques ou aux MiniLED. Le cabinet inclut dans ce segment les téléviseurs à écran MicroLED, que Samsung est seul à fournir aujourd’hui au grand public pour des tailles de 88 à 110 pouces.

Terrain de bataille technologique

