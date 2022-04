Les ventes de téléviseurs avancés pourraient doubler d’ici à 2026

Les ventes mondiales de téléviseurs tendent à stagner autour de 210 millions d’unités par an. Mais celles des postes à écran avancé sont promises à une forte croissance au cours des cinq prochaines années. Selon Display Supply Chain Consultants (DSCC), un cabinet spécialisé dans les écrans plats, elles devraient bondir en 2022 de 26% en volume, à 24,7 millions d’unités, et de 11% en valeur, à 29,4 milliards de dollars. La progression se poursuivrait jusqu'à atteindre un volume de 38,6 millions d’unités en 2026, le double de celui en 2021, et un pactole de 35,4 milliards de dollars dans cinq ans.

