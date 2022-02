Les ventes de smartphones ont rebondi moins vite que prévu en 2021

Le bilan du marché des smartphones en 2021 est pour le moins décevant. Les livraisons mondiales ont bien rebondi pour la première fois depuis 2017 avec une hausse de 4% à 1,39 milliard d’unités, selon le cabinet Counterpoint. Mais la croissance, qui intervient après un plongeon de 10% en 2020 à cause de la crise du Covid-19, reste inférieure à la dernière prévision de 6% attendue en octobre 2021... et bien en dessous de celle de 9% anticipée au départ. Résultat : les ventes en 2021 ne retrouvent pas leur niveau pré-Covid de 1,48 milliard d’unités en 2019 et encore moins leur pic de 1,57 milliard d’unités en 2017.