Les ventes de smartphones devraient chuter de 3,5 % en 2022

Mauvaise nouvelle sur le front des smartphones. Le marché, qui devait poursuivre sa convalescence après l’impact du Covid en 2020, va à nouveau plonger dans un marasme. Après un rebond de 5,7 % en 2021, les ventes mondiales devraient baisser de 3,5 % cette année, à 1,31 milliard d’unités, selon IDC. Le cabinet s’attendait auparavant à une progression de 1,6 %.

IDC a revu à la baisse ses prévisions en raison de quatre facteurs défavorables : affaiblissement de la demande, inflation, tensions géopolitiques et perturbations de la chaîne logistique. Cela fait déjà trois trimestres consécutifs que les ventes de smartphones sont en recul, et les défis auxquels cette industrie est confrontée ne font que croître.

Peu d'impact pour Apple

" L'impact des blocages en Chine, qui n'ont pas de fin claire en vue, constitue le facteur le plus important, commente Nabila Popal, analyste chez IDC. Ils ont frappé simultanément la demande et l'offre en réduisant la demande en Chine, le plus grand marché mondial, et en resserrant les goulets d'étranglement d'une chaîne d'approvisionnement déjà difficile. En conséquence, de nombreux constructeurs ont réduit leurs productions pour cette année, y compris Apple et Samsung. "

Apple semble toutefois être la marque la moins touchée en raison d'un meilleur contrôle sur sa chaîne d'approvisionnement et parce que la majorité de ses clients, dans le segment des prix élevés, sont moins influencés par les problèmes macroéconomiques comme l'inflation, précise l’analyste.

Vers une atténuation de la pénurie de puces

Selon IDC, la pénurie de puces devrait s’atténuer au second semestre 2022 en raison de la migration du marché vers la 5G, où l’offre de composants est moins restreinte que dans la 4G. Les ventes de smartphones 5G devraient croître de 25,5 %, à près de 700 millions d’unités pour représenter 53 % des expéditions totales cette année. À long terme, la 5G devrait concerner 78 % des ventes en 2026.

Les ventes de smartphones devraient enregistrer la plus forte baisse en Europe centrale et orientale, avec des expéditions en déclin de 22 %. Elles devraient chuter de 11,5 % en Chine de 1% en Europe de l'Ouest, tandis qu'elles devraient croître dans la plupart des autres régions.

Cette vision pessimiste tend à se généraliser. Le cabinet Counterpoint prévoit un recul du marché de 3 %, à 1,36 milliard d'unités, et Strategy Analytics une chute de 4,2 %, à 1,30 milliard d'unités.