Les ventes de smartphones aux entreprises tombent à leur plus bas niveau depuis 2016

Le smartphone est vu comme un produit grand public par excellence. Mais les modèles haut de gamme sont aussi vendus aux entreprises comme des outils professionnels. Ce segment lucratif semble autant touché par la crise que le débouché grand public. Selon le cabinet TechInsights, les expéditions aux entreprises ont plongé de 12% en 2022 à 365 millions d’unités, leur plus bas niveau depuis 2016. En cause: la baisse des dépenses en matériels informatiques et télécoms dans un contexte économique morose.

Bataille féroce des marques

