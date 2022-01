Les ventes de casques de réalité virtuelle et augmentée devraient décupler d’ici à 2025

Les ventes mondiales de casques de réalité étendue (XR pour Extended Reality) sont promises à l’explosion au cours des quatre prochaines années. Selon le cabinet Counterpoint, elles devraient presque décupler, passant de 11 millions d'unités en 2021 à 105 millions en 2025. L'adoption des casques de réalité virtuelle (VR pour Virtual Reality) s'est accélérée en 2020 et 2021, grâce notamment aux bonnes performances de l'Oculus Quest 2 (rebaptisé récemment Meta Quest 2 après le changement de nom de Facebook) dans le grand public et des DPVR et Pico dans les entreprises.