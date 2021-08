Les vélos électriques de Harley Davidson, Serial 1, débarquent en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Serial 1 Depuis le 1er août 2021, les vélos électriques Serial 1, filiale de Harley Davidson, sont disponibles en Europe. Ci-dessus, le Rush City vendu 4 599 euros en France.

Des vélos produits aux Etats-Unis et à Taïwan

Seulement trois des quatre modèles de cette gamme seront proposés en Europe : un Mosh City et deux Rush City avec plus d’options. Les trois sont équipés d’une assistance électrique jusqu’à 25 km/heure. Avec des prix respectivement à 3 499 €, 4599 € et 4 699 €, les vélos de Serial 1 sont deux fois plus chers que l’offre du marché. L’entreprise justifie ce positionnement par « des produits haut de gamme construits à partir des meilleurs composants disponibles aujourd'hui ».

Les eBikes Serial sont fabriqués depuis deux sites de production, à Milwaukee (également lieu de conception) dans le Wisconsin, siège d’Harley Davidson et à Taïwan par un « fournisseur mondial expérimenté » sous la supervision de Serial 1. Les vélos intègrent des moteurs Brose fabriqués en Allemagne, une transmission CVT Enviolo à changement de vitesse automatique, une courroie Carbon Drive de Gates, une batterie lithium-ion intégrées à haute capacité et des freins à disque hydrauliques.

Vers un changement d’image de marque ?

L’image des grosses cylindrées générant un nuage de pollution semble de plus en plus encombrante pour le constructeur américain. En difficultés financières depuis quelques années, les réglementations environnementales de plus en plus contraignantes représentent un obstacle majeur pour la pérennité de l’entreprise. Les normes Euro 4 et 5 dans l’Union européenne avaient d’ailleurs évincé le Sportster, conduisant Harley Davidson à créer un nouveau modèle, moins polluant pour garder un pied en Europe. Avec l’arrivée de son vélo électrique, Harley Davidson entame-t-il un virage stratégique ? Cette sympathique vidéo de présentation de son vélo électrique va dans ce sens.