Les véhicules électriques pourraient représenter deux tiers des ventes de voitures en 2030, selon une étude

LONDRES (Reuters) - Grâce à la baisse du coût des batteries, les prix des véhicules électriques pourraient atteindre la parité avec ceux des modèles à moteur thermique en 2024 en Europe et 2026 aux États-Unis, estime le cabinet RMI dans une étude parue jeudi.

Le Rocky Mountain Institute prédit ainsi que les véhicules électriques représenteront deux tiers des ventes mondiales de voitures d'ici 2030.

Selon RMI, les coûts des batteries devraient diminuer de moitié au cours de la décennie, passant de 151 dollars par kilowattheure (kWh) en 2022 à une fourchette de 60 à 90 dollars par kWh à l'horizon 2030, rendant les véhicules électriques "pour la première fois aussi bon marché à l'achat que les voitures à combustibles fossiles sur tous les marchés d'ici 2030 et moins chères à l'usage".

Les batteries sont chères et représentent environ 40% du prix d’un véhicule électrique, un prix élevé qui les rend jusqu’à présent inabordables pour de nombreux consommateurs.

Ces prix baissent régulièrement au fur et à mesure que les constructeurs automobiles investissent dans de nouveaux composants chimiques, matériaux et logiciels pour fabriquer les batteries plus efficacement, a déclaré à Reuters Kingsmill Bond, directeur général de RMI.

Selon l'étude de l'institut, la croissance rapide des modèles électriques en Europe et en Chine "implique que les ventes de véhicules électriques seront multipliées par au moins six d'ici 2030, pour atteindre une part de marché de 62% à 86% des ventes".

Les ventes de véhicules électriques dans l'Union européenne ont bondi de près de 61% en juillet par rapport au même mois en 2022, représentant 13,6% de toutes les ventes de voitures.

L'Union européenne prévoit d'interdire la vente de nouveaux modèles à énergie fossile à partir de 2035.

Les États-Unis ne se sont pas encore engagés sur une date mais la Californie et New York visent toutes deux 2035 pour commercialiser uniquement des modèles à zéro émission.

(Nick Carey, version française Nathan Vifflin, édité par Jean-Stéphane Brosse)