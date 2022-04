Les valeurs à suivre à Wall Street

PARIS (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur indices préfigurent pour l'instant une ouverture en hausse de plus de 0,8% après la forte baisse de la veille (-2,81% pour Standard & Poor's 500 et -3,95% pour le Nasdaq Composite, tombé au plus bas depuis décembre 2020):