Les valeurs à suivre à Wall Street

© BRENDAN MCDERMID Goldman Sachs à suivre mardi à Wall Street. La banque a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, dopé par la forte croissance des activités de conseil en fusions-acquisitions. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid

* J.P. MORGAN CHASE & CO a vu son bénéfice bondir de 155% au deuxième trimestre, une performance supérieure aux attentes, grâce à ses activités dans les fusions et acquisitions et à des reprises de provisions pour créances douteuses. En avant-Bourse, le titre recule toutefois de 1,3%.

* GOLDMAN SACHS a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, dopé par la forte croissance des activités de conseil en fusions-acquisitions.

* PEPSICO - Le groupe agroalimentaire a relevé mardi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, disant désormais attendre une croissance de 11% au lieu d'une hausse à un chiffre, à la faveur d'une accélération de la demande avec l'assouplissement des restrictions sanitaires. Le titre avance de 2% en avant-Bourse.

* BOEING a annoncé mardi qu'il allait réduire la cadence de production de son modèle 787 le temps de résoudre un défaut structurel lié au processus industriel. Le titre perd près de 2% en avant-Bourse.

* ALPHABET - L'Autorité de la concurrence française a condamné mardi Google à une amende de 500 millions d'euros dans le dossier des droits voisins, estimant que le géant du numérique n'avait pas négocié de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse.

* DIDI GLOBAL - Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information a édicté mardi une nouvelle règle sur la gestion des failles informatiques, qui interdit leur collecte, leur vente et leur publication si elles nuisent à la cybersécurité de la Chine. Cette règle pourrait viser le géant chinois des VTC et d'autres groupes chinois cotés à Wall Street.

* ALIBABA - Le géant chinois du e-commerce et d'autres sociétés publiques chinoises étudient une offre pour une prendre une participation dans Unisplendour, un spécialiste du "cloud", dans le cadre d'une transaction qui monter jusqu'à 7,7 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

* POSHMARK - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". Le titre gagne 2,6% en avant-Bourse.

(Rédigé par Marc Angrand, Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)