Les valeurs à suivre à Wall Street

© Mike Blake Target est à suivre mercredi à Wall Street. L'entreprise américaine gagne 2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel à magasins comparables supérieur aux attentes et dit anticiper une croissance des ventes sur les deux derniers trimestre de l'année alors que les analystes anticipaient une baisse. /Photo d'archives/REUTERS/Mike Blake

* La hausse des rendements obligataires américains devrait peser sur les VALEURS TECHNOLOGIQUES: APPLE, MICROSOFT, FACEBOOK, NETFLIX, ALPHABET et AMAZON perdent environ 1% en avant-Bourse.

* LOWE'S - Le groupe de magasins de bricolage a fait état mercredi d'un bond de 25,9% sur un an, plus important qu'attendu, de ses ventes trimestrielles à magasins comparables mais son action baisse de 2% en avant-Bourse, sa performance s'avérant moins bonne que celle de son principal concurrent Home Depot, qui a publié mardi des ventes trimestrielles en hausse de 31% sur un an.

* Les valeurs liées au marchés des CRYPTOMONNAIES reculent dans les échanges en avant-Bourse sur fond de baisse marquée du bitcoin après le resserrement de la réglementation chinoise. SILVERGATE CAPITAL perd 4.2%, RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL 7,8% et 7,4% respectivement. TESLA, qui a investi une partie de sa trésorerie en bitcoins, recule de plus de 2% et COINBASE de 3,8%.

* KKR a annoncé mercredi son intention de retirer de la cote le groupe britannique d'infrastructures John Laing via une offre d'achat d'environ deux milliards de livres sterling.

* SOUTHWEST AIRLINES a abaissé sa prévision de consommation de trésorerie d'un million de dollars par jour pour le deuxième trimestre, la compagnie aérienne estimant que l'amélioration attendue de la demande fera plus que compenser la hausse des prix du carburant.

* TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - L'éditeur de jeux vidéo a publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais sa prévision de chiffre d'affaires annuel est inférieure au consensus. Le titre gagne 2% dans les échanges avant l'ouverture.

* NETFLIX - Jefferies entame le suivi de la valeur à l'achat avec un objectif de cours de 620 dollars.

* AUTOZONE - Credit Suisse entame le suivi de la valeur avec une opinion à "surperformance".

(Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)