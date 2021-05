Les valeurs à suivre à Wall Street

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Aly Song Tesla est à suivre lundi à la Bourse de New York. Le constructeur automobile, qui fait l'objet d'une surveillance en Chine en raison de plaintes relatives à la sécurité et au service clientèle, opère un changement de stratégie en étoffant son équipe de communications avec Pékin afin de pacifier leurs relations, ont déclaré des sources à Reuters. Par alleurs, l'hebdomadaire allemand Automobilwoche a rapporté que le groupe retardait de six mois de plus le début de la production dans sa Gigafactory près de Berlin. L'action Tesla cède 1,2% en avant-Bourse. /Photo prise le 21 avril 2021/REUTERS/Aly Song

* TESLA - Le constructeur automobile, qui fait l'objet d'une surveillance en Chine en raison de plaintes relatives à la sécurité et au service clientèle, opère un changement de stratégie en étoffant son équipe de communications avec Pékin afin de pacifier leurs relations, ont déclaré des sources à Reuters. Par ailleurs, l'hebdomadaire allemand Automobilwoche a rapporté que le groupe retardait de six mois de plus le début de la production dans sa Gigafactory près de Berlin. L'action Tesla cède 1,2% en avant-Bourse.

* ESTEE LAUDER - Le groupe américain de cosmétiques a publié lundi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par une baisse de la demande. L'action perd 3% en avant-Bourse.

* MODERNA prend 2,3% en avant-Bourse après avoir annoncé lundi qu'il fournirait cette année 34 millions de doses de son vaccin contre le COVID-19 au programme international COVAX.

* PFIZER a annoncé lundi être en discussions avec le gouvernement indien pour une autorisation accélérée de son vaccin contre le COVID-19.

* BERKSHIRE HATHAWAY a publié samedi un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de 20% à 7,02 milliards de dollars et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 6,6 milliards de dollars. Le dirigeant historique du groupe, Warren Buffett, a assuré que Berkshire profitait de la reprise économique aux Etats-Unis mais expliqué que la vogue des SPAC compliquait l'allocation de ses liquidités, qui représentent 145,4 milliards de dollars.

* APPLE - La bataille judiciaire très attendue entre le géant de la technologie et Epic Games commence ce lundi. L'éditeur de Fortnite reproche à Apple d'avoir abusé de sa position dominante en retirant le jeu vidéo de son magasin d'applications.

* VERIZON est sur le point de conclure la vente de ses activités de médias à APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, a rapporté dimanche Bloomberg News.

* INTEL a annoncé dimanche qu'il allait investir 600 millions de dollars supplémentaires en Israël pour développer la recherche et le développement, notamment dans les véhicules autonomes.

* Les valeurs liées aux CRYPTOMONNAIES progressent en avant-Bourse dans le sillage de la hausse du bitcoin. RIOT BLOCKCHAIN prend 3,4% et MARATHON DIGITAL gagne 5%.

* DELL TECHNOLOGIES a annoncé dimanche avoir conclu un accord définitif avec les groupes de capital-investissement Francisco Partners et TPG Capital en vue de la cession de son activité de 'cloud computing' Boomi pour 4 milliards de dollars (3,32 milliards d'euros) en numéraire.

* SPIRIT AIRLINES, JETBLUE - J.P. Morgan relève sa recommandation sur les deux titres à "surpondérer" contre "sous-pondérer".

* SOUTHWEST AIRLINES - J.P. Morgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer".

(Marc Angrand, Laetitia Volga et Patrick Vignal, édité par Jean-Stéphane Brosse)