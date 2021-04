Les valeurs à suivre à Wall Street

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © LUCY NICHOLSON Tesla est à suivre lundi à Wall Street, le contructeur qui publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture, est en hausse dans les échanges en avant-Bourse. /Photo d'archives/REUTERS/Lucy Nicholson

* AMAZON, FACEBOOK, ALPHABET et MICROSOFT, qui doivent publier leurs résultats dans les prochains jours, perdent entre 0,2% et 0,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* TESLA, qui publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture, est en hausse dans les échanges en avant-Bourse.

* JOHNSON & JOHNSON - Les autorités sanitaires américaines ont recommandé vendredi la reprise immédiate de l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 de Johnson & Johnson, jugeant que le risque de survenue de cas graves de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes était très faible.

* KKR - Nestlé a annoncé lundi être en discussions pour acquérir le fabricant de compléments alimentaires The Bountiful Company, détenu majoritairement par la société de capital-investissement KKR.

* Le vaccin anti-COVID-19 de MODERNA sera examiné le 30 avril par l'Organisation mondiale de la santé en vue d'une éventuelle homologation au titre de la procédure pour les situations d'urgence, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de l'OMS.

* CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES a publié lundi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce à la croissance de la demande liée pour ses solutions d'informatique dématérialisée ("cloud") et de sécurité.

* SILVERGATE CAPITAL, RIOT BLOCKCHAIN et MARATHON DIGITAL HOLDINGS gagnent entre 4,7% et 9,3% dans les échanges en avant-Bourse alors que le bitcoin rebondit de plus de 9% à plus de 53.000 dollars.

* FIRSTENERGY - CFRA a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* ETSY - Keybanc a abaissé sa recommandation à "pondération du secteur".

* AMGEN - Credit Suisse entame le suivi à "surperformance".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)